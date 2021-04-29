Шестеро забывчивых новокузнечан оказались жертвами похитителей имущества из автомобилей

Шестеро жертв грабителей содержимого в транспорте обратились к полицейским в Новокузнецке. Среди вещей, которые пропали у заявителей, полицейские выделяют: строительные инструменты, музыкальное оборудование, а также автомобильные компрессоры. Суммы ущерба составили от 5 до 16 тысяч рублей. Правоохранители начали расследование.

Подозреваемые были установлены, злоумышленников задержали. Оказалось, что к совершенным преступлениям могут быть причастны двое 20-летних новокузнечан. Полицейские допросили парней и выяснили, что крали они только из тех автомобилей, которые были открыты.

- <…> подельники специально искали на парковках во дворах домов автомобили, владельцы которых забывали закрыть двери на замок, и обворовывали машины. Похищенное имущество они продавали, а вырученные деньги делили и тратили, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Правоохранителям удалось установить, что подозреваемые причастны к совершению шести эпизодов аналогичных преступлений. Также в ходе следственных мероприятий было установлено, что к кражам был привлечен еще один парень – 19-летний знакомый задержанных.

В отношении горожан было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь им грозит до 5 лет реального лишения свободы.

Вместе с этим, в полиции уточнили, что к текущему моменту часть похищенных вещей уже была возвращена владельцам.