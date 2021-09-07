Шестеро пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Кузбассе

По данным властей сегодня во вторник, 7 сентября, сразу шестеро жителей Кемеровской области с COVID-19 скончались в медицинских учреждениях региона.
— У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Калтане.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, заболевания печени. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Прокопьевске, — пояснили власти.
Стоит отметить, что за сутки прирост больных китайским вирусом в Кузбассе составил 168 человек, а это ниже чем было днем ранее. Лечение продолжают получать 1 566 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 9 643 человека. Лидерами по приросту больных стали сразу два крупных города региона Новокузнецк и Кемерово.
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