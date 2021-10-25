Шестеро кузбассовцев скончались от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Кузбассе скончались шесть человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. На фоне заболевания у пациентов развились различные осложнения.

–У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Березовском.

У женщины 1993 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Юрге.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне течения сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске, – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Кроме того, кузбасские медики выявили новые случаи заражения опасной китайской инфекцией. Всего к настоящему моменту заболели 61 884 человек. Из них 58 870 пациентов выздоровели, а 1 431– скончались.

Продолжают получать лечение 1 583 жителей региона, а 17 038 – остаются под наблюдением врачей.