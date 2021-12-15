Шестеро кузбассовцев скончались от COVID-19 за сутки

Согласно официальной информации на утро 15 декабря, за минувшие сутки в Кузбассе скончались шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее количество случаев смерти от опасного вируса в регионе достигло 1 636.

Власти Кемеровской области обнародовали следующие данные о новых жертвах:

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 350 жителей Кузбасса. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составило 79 795 человек. Также за сутки выписаны 255 кузбассовцев, 6 246 остаются на лечении. Под наблюдением ‒ 11 922 жителя региона.