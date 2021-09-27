Шестеро кузбассовцев с коронавирусом умерли за сутки

По данным местных властей, все погибшие имели сопутствующие заболевания, усугубившиеся после заражения вирусом COVID-19.

– У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Березовском.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге, – следует из сводки за 27 сентября.

Кроме того, сегодня стало известно, что на территории шахтерского края за минувшие 24 часа заразились опасной инфекцией еще 158 человек. В лидерах по заболеваемости оказались два города Кузбасса: Кемерово и Новокузнецк.

В общей сложности с начала пандемии в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" специалисты поставили 56 385 раз. К настоящему времени в медицинских учреждениях лечение продолжают получать 1 284 человек. Число погибших достигло 1 280.