Шестеро кузбассовцев с коронавирусом умерли за сутки

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Сразу шестеро пациентов с коронавирусом скончались в стенах медицинских учреждений Кемеровской области за сутки.

По данным местных властей, все погибшие имели сопутствующие заболевания, усугубившиеся после заражения вирусом COVID-19.

– У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Березовском.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге, – следует из сводки за 27 сентября.

Кроме того, сегодня стало известно, что на территории шахтерского края за минувшие 24 часа заразились опасной инфекцией еще 158 человек. В лидерах по заболеваемости оказались два города Кузбасса: Кемерово и Новокузнецк.


В общей сложности с начала пандемии в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" специалисты поставили 56 385 раз. К настоящему времени в медицинских учреждениях лечение продолжают получать 1 284 человек. Число погибших достигло 1 280.

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