Шестеро кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

Согласно данным на утро 9 октября, в Кузбассе умерли шесть человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Сведениями о скончавшихся пациентах поделились власти Кузбасса в официальном Telegram-канале:

– У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического заболевания лёгких. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта, анемии. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове, – указано в сообщении.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было зарегистрировано 58 430 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки вирус был диагностирован у 183 человек. На лечении в данный момент находятся 1 218 человек, под наблюдением – 10697. Выздоровели с начала пандемии 55 867 человек. Общее количество умерших пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией– 1345.