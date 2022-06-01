Шестеро богатырей родились в Кузбассе за первые месяцы 2022 года

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На территории Кемеровской области за первые три месяца нового года на свет появились 4 936 детей, шестеро из которых оказались богатырями.

За период с января по март 2022 года на территории Кемеровской области на свет появились 4 936

детей, в числе которых были и весьма крупные "богатыри". По данным статистиков, мальчиков родилось несколько больше, чем девочек: 2 493 ребят против 2 443 малышек. Таким образом, число лиц мужского пола оказалось выше на 50 человек или 2%.


В Кемеровостате отметили, что сразу 64 семьи обзавелись двойнями.

Среди новорожденных есть настоящие сибирские богатыри – шесть младенцев появились на свет с массой тела более 5 кг. Самый "крепкий малыш" имеет вес 5 720 грамм, – уточнили в статистическом органе.

А вот менее одного кг весили 37 новорожденных.


В общей сложности на начало текущего года численность детей до 18 лет в Кузбассе составляла 559,7 тысяч человек, а это 21,5% от общей численности населения региона.

Да!
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