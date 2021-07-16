Шесть жертв: власти Кузбасса рассказали о последних погибших от COVID-19

По данным экспертов, к утру, 16 июля, в регионе было зарегистрировано еще шесть погибших пациентов, которые получали лечение от COVID-19.

– У мужчины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронического заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживала в Междуреченске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы онкопатологии. Она проживала в Белове.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке, – сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 198 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. При этом 183 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

На данный момент в Кемеровской области с начала пандемии заболели 43 044 человек. Из них медики выписали 40 304 людей, а еще 1 842 продолжают получать лечение. Наблюдение требуется за 11 334 пациентами. С начала пандемии 898 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.