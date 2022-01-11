Шесть туалетов и лифт: коттедж рядом с Кемеровом попал на продажу за 100 млн рублей

На популярной интернет-платформе продают коттедж, расположенный в охраняемом поселке под Кемеровом. Автор объявления сообщает, что участок площадью 23 сотки граничит с лесом, а дом выполнен по дизайн-проекту с использованием дорогих материалов европейского производства.



‒ В доме есть итальянский лифт, хамам, бассейн, четыре спальни, кухня, гостиная, каминный зал, гардеробные, шесть санузлов, спортзал, котельная, кабинет и многое другое, ‒ сказано в описании к продаваемой недвижимости.

На территории участка находятся гаражный и банный комплексы, а также беседка. Коттедж полностью готов к заселению. Покупателю придется отдать за сделку 100 000 000 рублей.