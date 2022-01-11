Шесть туалетов и лифт: коттедж рядом с Кемеровом попал на продажу за 100 млн рублей

0
Фото:  

Объявление о продаже элитного жилья вблизи кузбасской столицы появилось в Сети.

На популярной интернет-платформе продают коттедж, расположенный в охраняемом поселке под Кемеровом. Автор объявления сообщает, что участок площадью 23 сотки граничит с лесом, а дом выполнен по дизайн-проекту с использованием дорогих материалов европейского производства.


‒ В доме есть итальянский лифт, хамам, бассейн, четыре спальни, кухня, гостиная, каминный зал, гардеробные, шесть санузлов, спортзал, котельная, кабинет и многое другое, ‒ сказано в описании к продаваемой недвижимости.

На территории участка находятся гаражный и банный комплексы, а также беседка. Коттедж полностью готов к заселению. Покупателю придется отдать за сделку 100 000 000 рублей.

Фото: Avito

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32455

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined