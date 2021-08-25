Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

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Власти Кемеровской области сообщили о новых жертвах COVID-19 и раскрыли информацию о сопутствующих болезнях умерших.

Согласно сводке на утро, 25 августа, в регионе от коронавирусной инфекции или вызванных ею осложнений скончались еще шесть человек.

– У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Осинниках.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, эндокринной патологии. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.
У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке,– указано в сообщении от властей.

Кроме того, сегодня стало известно о 180 новых выявленных случаях инфицирования кузбассовцев.


Всего к настоящему времени в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 50 806 раз. На сегодняшний день лечение продолжают получать 1 739 человек, общее количество жертв вируса достигло 1 109.

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