Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

Согласно сводке на утро, 25 августа, в регионе от коронавирусной инфекции или вызванных ею осложнений скончались еще шесть человек.

– У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Осинниках.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, эндокринной патологии. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке,– указано в сообщении от властей.

Кроме того, сегодня стало известно о 180 новых выявленных случаях инфицирования кузбассовцев.

Всего к настоящему времени в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 50 806 раз. На сегодняшний день лечение продолжают получать 1 739 человек, общее количество жертв вируса достигло 1 109.