Шесть кузбасских сирот через приставов получили жилье

Отмечается, что с начала апреля 2022 года сразу шесть детей-сирот смогли получить жилье. В свои квартиры заехали пять жителей города Кемерово и один ребенок из Ленинска-Кузнецкого, уточнили в региональном УФССП.

– Судебные приставы применили к должникам комплекс мер, направленных на исполнение судебного решения, после чего детям-сиротам были предоставлены жилые помещения,– уточнили представители органа исполнительной власти.

В общей сложности за три месяца текущего года жилье получили 224 ребят, которые остались без попечения родителей.