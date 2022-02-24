Шесть человек стали жертвами коронавируса в Кузбассе за сутки

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За минувшие сутки в Кузбассе умерло шестеро пациентов, у которых медики выявили опасный китайский вирус.

По данным правительства Кемеровской области на утро четверга, 24 февраля, погибли еще шестеро больных COVID-19.

У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, анемии. Он проживал в Прокопьевске.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне алкогольной интоксикации. Он проживал в Гурьевском муниципальном округе.
У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, патологии эндокринной системы. Она проживала в Белове.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, нефропатии. Она проживала в Междуреченске, следует из сообщения.

Общее число жертв, по версии оперативного штаба, составило 2 095. Судя по новым данным, заболеваемость резко снизилась в регионе.

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