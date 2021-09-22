Шесть человек с полисегментарной пневмонией умерли за сутки в Кузбассе

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В больницах Кемеровской области скончались шесть пациентов, которые страдали от серьезного поражения легких. Все они были заражены коронавирусом.

Согласно данным на утро 22 сентября, количество умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Кузбассе достигло 1 252. За минувшие сутки список жертв коронавируса пополнили шесть человек, у которых на фоне заболевания развилась полисегментарная пневмония.


У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках.
У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

За время пандемии в регионе заразились 55 564 человек. С каждым днем их число продолжает расти. За тот же период выздоровели 52 974 кузбассовца. К настоящему моменту под наблюдением врачей остаются 9 235 зараженных граждан, еще 1 338 - получают лечение.

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