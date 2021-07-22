Шесть человек с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

По данным местных властей на утро четверга, 22 июля, в Кузбассе умерли еще шесть человек, зараженных китайским вирусом.

– У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Полысаево.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке,– следует из данных в сводке.

Общее число жертв составило 930. Стоит отметить, что медики за минувший день выявили 197 новых больных, а за все время пандемии COVID-19 был выявлен у 44 246 пациентов.

В настоящее время в больницах Кемеровской области продолжают получать лечение 1 896 граждан, а пристальное наблюдение специалистов требуется за 14 446 жителями региона.