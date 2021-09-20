Шесть человек с COVID-19 скончались за сутки в Кузбассе после поражения легких

За минувшие сутки в больницах региона умерли еще шесть человек. Таким образом, с начала пандемии коронавируса заболевание унесло жизни 1 241 гражданина. В правительственном Telegram-канале сообщили подробности о последних жертвах COVID-19:

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

В общей сложности количество случаев заражения в Кемеровской области достигло 55 243 человек. При этом суточный прирост стал снижаться. Число выздоровевших также возросло и на сегодняшний день составило 52 629 пациентов.

Помимо этого, продолжают получать лечение 1 373 зараженных, под наблюдением врачей остаются еще 10 283 кузбассовца.