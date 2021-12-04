Шерегеш стал вторым по стоимости съемного жилья среди курортов России

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Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш оказался среди лидеров рейтинга по стоимости аренды жилья. Предполагается, что в дальнейшем цены там удвоятся.

Аналитики определили горнолыжные курорты России, в которых зимой 2021 года за аренду жилья придется заплатить значительную сумму. Вторым в этом рейтинге оказался Шерегеш.


В кузбасском курорте в настоящее время средняя стоимость одной ночи в арендованном жилье составляет 5 970 рублей. По статистике туристы остаются на шесть ночей и тратят на проживание порядка 35,8 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 7%, с 2019 - на 16%.


Первое место в рейтинге заняла сочинская Красная Поляна со средним ценником в 7 820 рублей за ночь и стоимостью шести дней отдыха в 46,9 тысячи рублей.


Специалисты отмечают, что к новому году цены на съемное жилье в горнолыжных курортах увеличатся еще в два раза, передает ТАСС со ссылкой на исследование Суточно.ру.

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