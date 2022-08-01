Схемы разъезда изменятся на оживленном перекрестке в Кемерове

Сегодня, 1 августа, стало известно, что на перекрестке улиц Красноармейской и Мичурина в Кемерове будут действовать новые схемы разъезда. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы администрации города.

Движение будет осуществляться следующими образом:

1 фаза ‒ движение транспорта по улице Красноармейской и пешеходный переход через улицу Мичурина;

2 фаза ‒ движение транспорта по улице Красноармейской;

3 фаза ‒ движение транспорта по улице Мичурина и пешеходный переход через улицу Красноармейскую;

4 фаза ‒ движение транспорта по улице Мичурина от проспекта Ленина.

Ожидается, что это позволит останавливать движение транспорта от проспекта Советского на несколько секунд раньше. Благодаря этому машины, двигающиеся от проспекта Ленина по улице Мичурина, смогут совершать беспрепятственный левый поворот на улицу Красноармейскую.