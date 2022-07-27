Схемы движения общественного транспорта в Кемерове изменятся на время ремонта моста

В пресс-службе кемеровской мэрии рассказали, что после закрытия Красноармейского моста, где в ближайшее время начнутся ремонтные работы, схемы движения общественного транспорта будут несколько скорректированы. Изменения затронут следующие маршруты:

№ 27, 83э, 16т: просп. Октябрьский, просп. Советский и далее своими маршрутами. В обратном направлении: просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост, просп. Октябрьский и далее своими маршрутами.

С 05:00 30 июля 2022 года, по новой схеме поедут и автобусные маршруты:

№№ 33, 49, 94, 4т, 5т, 15т, 148, 176, 205, 416: просп. Ленина, ул. Мичурина, ул. Красноармейская и далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях;

№ 16, 119/125: просп. Октябрьский, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. Мичурина, ул. Красноармейская и далее своими маршрутами. В обратном направлении: ул. Красноармейская, ул. Мичурина, просп. Ленина, ул. Соборная, просп. Октябрьский и далее по маршруту;

№ 124, 127, 182э: просп. Октябрьский, ул. Соборная, просп. Ленина, ж.д. Вокзал в обоих направлениях.

Кроме того, с 5:00 утра 30 июля до 5:00 утра 1 августа 2022 года из-за работ по переустройству троллейбусной контактной сети на перекрестке Красноармейской и 50 лет Октября, поменяются схемы троллейбусных маршрутов:

Троллейбус № 4 – от д.п "Комсомольский" по маршруту и далее: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский до остановки "ул. Кирова". В обратном направлении: ост. "Универсам № 1", просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее своим маршрутом;

Троллейбус № 7 – от д.п. "Шалготарьян", просп. Октябрьский, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский, ост. "КЭТК". В обратном направлении: ост. "КЭТК", просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Волгоградская, просп. Октябрьский;

Троллейбус № 12 – от остановки "Сельская больница" до ж.д. Вокзала без изменения схемы движения. В обратном направлении: просп. Ленина, ул. Терешковой, разворот на перекрестке с просп. Химиков, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, остановка "Сельская больница";

Троллейбус № 6 – на время ремонта Красноармейского моста отменяется.

Власти города обозначили, что в предстоящие выходные 30 и 31 июля в связи с изменением схем движения троллейбусов, организуют работу двух единиц автобусов по маршруту № 16А "остановка "Кристалл" – ОАО "Азот". Путь следования выглядит так:

– в прямом направлении: остановка "Кристалл", ул. Красноармейская, ОАО "Азот";

– в обратном направлении: ОАО "Азот", ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Мичурина, остановка "Кристалл".

Авот расписание движения автобусов по маршруту №16А "остановка Кристалл – ОАО Азот" :

– от остановки "маг. Кристалл": в 6-45, 7-10, 7-30, 7-55, 8-15, 8-40, 9-00, 9-25, 9-45, 10-10, 10-55, 11-40, 12-25, 13-10, 13-55, 14-40, 15-25, 16-10, 16-30, 16-55, 17-15, 17-40, 18-00, 18-25, 18-45.

– от остановки "ОАО Азот": в 7-04, 7-29, 7-49, 8-14, 8-34, 8-59, 9-19, 9-44, 10-04, 10-29, 11-14, 11-59, 12-44, 13-29, 14-14, 14-59, 15-44, 16-29, 16-49, 17-14, 17-34, 17-59, 18-19, 18-44, 19-04.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов