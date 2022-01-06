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Схема въезда и выезда с парковки в кемеровском Сосновом бору изменилась

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Сотрудники администрации кузбасской столицы обозначили новые правила движения в парковочной зоне Рудничного бора, которые будут действовать до конца праздничных дней.

Сегодня, 6 января, с 8:00 в Сосновом бору Кемерова начали действовать новые правила въезда и выезда с парковки. Специалистами установлены временные дорожные знаки, которые будут действовать до конца праздников.


Согласно новым правилам, въезд на парковку Рудничного бора разрешен только с улицы Терешковой, а выезд – через улицу Волкова на проспекте Шахтеров.


По словам сотрудников мэрии, нововведения должны обеспечить более удобное перемещение транспорта по парковочной зоне. Действовать данная схема будет до восьми часов вечера 9 января.

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