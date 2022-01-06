Схема въезда и выезда с парковки в кемеровском Сосновом бору изменилась

Сегодня, 6 января, с 8:00 в Сосновом бору Кемерова начали действовать новые правила въезда и выезда с парковки. Специалистами установлены временные дорожные знаки, которые будут действовать до конца праздников.

Согласно новым правилам, въезд на парковку Рудничного бора разрешен только с улицы Терешковой, а выезд – через улицу Волкова на проспекте Шахтеров.

По словам сотрудников мэрии, нововведения должны обеспечить более удобное перемещение транспорта по парковочной зоне. Действовать данная схема будет до восьми часов вечера 9 января.