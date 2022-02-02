Схема разъезда на оживленном перекрестке в Кемерове изменится

В ближайшую пятницу, 4 февраля, на пересечении проспекта Советского и улицы 50 лет Октября в Кемерове изменится схема пофазного разъезда. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города Кемерово.
С пятницы разъезд будет организован следующим образом:
- Первая фаза ‒ зеленый сигнал транспортный по проспекту Советский от улицы Весенняя и по улице 50 лет Октября от проспекта Советский, по проспекту Советскому от улицы Красная;
- вторая фаза ‒ зеленый сигнал пешеходный по всем направлениям;
- третья фаза ‒ зеленый сигнал транспортный по улице Орджоникидзе правый поворот, зеленый пешеходный через проспект Советский (по четной стороне улицы 50 лет Октября);
- четвертая фаза ‒ зеленый сигнал транспортный по улице 50 лет Октября от проспекта Советский, по улице Орджоникидзе во всех направлениях.
Отмечается, что данные меры были предприняты для большей безопасности дорожного движения и снижения вероятности выезда автомобилей от улицы Орджоникидзе на "красный".
Фото: Администрация города Кемерово
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