Схема разъезда на оживленном перекрестке в Кемерове изменится

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Власти столицы Кузбасса предупредили о нововведениях на одном из перекрестков в центре города.

В ближайшую пятницу, 4 февраля, на пересечении проспекта Советского и улицы 50 лет Октября в Кемерове изменится схема пофазного разъезда. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города Кемерово.


С пятницы разъезд будет организован следующим образом:

  • Первая фаза ‒ зеленый сигнал транспортный по проспекту Советский от улицы Весенняя и по улице 50 лет Октября от проспекта Советский, по проспекту Советскому от улицы Красная;
  • вторая фаза ‒ зеленый сигнал пешеходный по всем направлениям;
  • третья фаза ‒ зеленый сигнал транспортный по улице Орджоникидзе правый поворот, зеленый пешеходный через проспект Советский (по четной стороне улицы 50 лет Октября);
  • четвертая фаза ‒ зеленый сигнал транспортный по улице 50 лет Октября от проспекта Советский, по улице Орджоникидзе во всех направлениях.

Отмечается, что данные меры были предприняты для большей безопасности дорожного движения и снижения вероятности выезда автомобилей от улицы Орджоникидзе на "красный".

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