Схема проезда по перекрестку в Новокузнецке изменилась после ряда ДТП

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Власти южной столицы Кузбасса предупредили об изменении организации движения через "проблемное" пересечение.

Согласно информации мэрии Новокузнецка, на перекрестке улицы Кирова и проспекта Металлургов в 2021 году было зафиксировано три ДТП, участники которых пострадали.

– Причинами этих происшествий стало нарушение водителями очередности проезда: при повороте налево на улицу Кирова водители не уступали дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления, – сообщили сотрудники администрации южной столицы Кузбасса, пишет VSE42.Ru.

Теперь, с 3 февраля, поворот на улицу Кирова при движении по проспекту Металлургов со стороны проспекта Пионерского запрещен. Ожидается, что это снизит вероятность возникновения аварий.

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