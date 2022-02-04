Схема проезда по перекрестку в Новокузнецке изменилась после ряда ДТП

Согласно информации мэрии Новокузнецка, на перекрестке улицы Кирова и проспекта Металлургов в 2021 году было зафиксировано три ДТП, участники которых пострадали.

– Причинами этих происшествий стало нарушение водителями очередности проезда: при повороте налево на улицу Кирова водители не уступали дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления, – сообщили сотрудники администрации южной столицы Кузбасса, пишет VSE42.Ru.

Теперь, с 3 февраля, поворот на улицу Кирова при движении по проспекту Металлургов со стороны проспекта Пионерского запрещен. Ожидается, что это снизит вероятность возникновения аварий.