Схема проезда изменилась на кемеровском перекрестке

Поворот налево попал под запрет в кузбасской столице на пересечении улицы Тухачевского и Заузелкова. По словам специалистов, нововведение должно поспособствовать повышению безопасности и пропускной способности оживленного участка дороги.

– Поворот налево на ул. Заузелкова запрещен при движении от просп. Химиков в сторону Сибиряков-Гвардейцев, – указали в ЦОДД.

Стоит отметить, что теперь автомобилисты смогут выехать на улицу Заузелкова после поворота на право, где расположена улица Мирная. Правда затем следует совершить разворот и по прямой проехать загруженный перекресток.