Схема движения в центре Кемерова изменится на два дня

Согласно официальной информации, в Кемерове на два дня будет изменена схема движения автомобилей в районе площади Советов.

Власти сообщили, что с 20:00 часов 23 декабря до 15:00 часов 24 декабря будут введены ограничения на остановку и стоянку автомобилей на парковке в районе дома №7 на улице Ермака и по улице Красной от дома №7 на улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части.

Кроме того, с 06:00 до 15:00 будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Красной от дома №7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам дороги. Также будет ограничен въезд транспорта на парковку в районе дома №7 по улице Ермака, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.



Отмечается, что схема движения в районе площади Советов была изменена в связи с проведением сельхозярмарки.