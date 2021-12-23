Схема движения в центре Кемерова изменится на два дня

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы сообщили об ограничениях, которые будут введены для водителей рядом с центральной площадью.

Согласно официальной информации, в Кемерове на два дня будет изменена схема движения автомобилей в районе площади Советов.


Власти сообщили, что с 20:00 часов 23 декабря до 15:00 часов 24 декабря будут введены ограничения на остановку и стоянку автомобилей на парковке в районе дома №7 на улице Ермака и по улице Красной от дома №7 на улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части.


Кроме того, с 06:00 до 15:00 будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Красной от дома №7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам дороги. Также будет ограничен въезд транспорта на парковку в районе дома №7 по улице Ермака, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Отмечается, что схема движения в районе площади Советов была изменена в связи с проведением сельхозярмарки.

Фото: Администрация города Кемерово

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