Схема движения в Кемерове изменится на время празднования 300-летия Кузбасса

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Движение транспорта по улицам кузбасской столицы изменится в связи с праздничными мероприятиями, посвященные празднованию 300-летнего юбилея Кемеровской области.

В предстоящую субботу, 10 июля, дорожники на время запретят автомобилистам проезжать по съезду с Кузбасского моста на проспект Притомский. Передвижение по данному участку дороги будет ограничено на восемь часов с 16:00 до 00:00, заявили в ЦОДД.


Стоит отметить, что участок дороги заблокируют и на Притомском, где специалисты перекроют переезд от проспекта Октябрьского до улицы Волгоградской, но пешеходов данное ограничение не коснется.


Что касается парковки, то она будет временно ограничена:

  • 9 июля с 20:00 до 00:00, 11 июля по Притомскому и Московскому проспектам, а также улице Волгоградской;
  • 10 июля с 16:00 до 00:00 запрет на оставление машин будет действовать на улице Терешковой на подъездах к Кузбасскому мосту.

При этом машины тех водителей, которые ослушаются введенных правил, будут эвакуированы на площадку возле "Променада-3".


Также транспортники организуют проезд на автобусах до Московской площади, где состоятся праздничные мероприятия. Старт маршрута на улице Тухачевского, а после по проспекту Ленина и улице Терешковой.

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