Схема движения новокузнецких автобусов изменится из-за массового мероприятия

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Жители южной столицы Кузбасса столкнутся с временными изменениями маршрутов части городского транспорта.

В воскресенье, 6 июня, на нескольких участках Новокузнецка будет перекрыто движение транспорта. На одной из улиц запрет будет действовать несколько часов, еще по трем проспектам нельзя будет ездить весь день.


Так, изменения коснутся улицы Кирова. Нельзя будет ездить несколько часов на следующих отрезках:

  • с 6:00 до 13:00 от пересечения с пр. Металлургов до пересечения с ул. Спартака;
  • с 10:00 до 13:00 от пересечения с пр.Металлургов до дома №75.

Также будут перекрыты некоторые проспекты:

  • пр.Кузнецкстроевский: от дома №48 по пр.Пионерский до перекрестка с круговым движением у дома №53 по ул.Кирова,
  • пр.Бардина: от пересечения с ул.Кутузова до перекрестка с круговым движением у дома №42,
  • пр.Октябрьский: от перекрестка с ул.Циолковского до перекрестка с круговым движением у дома №42 по пр.Бардина.

В этой связи будет организован объезд части общественного транспорта. По другому пути поедут автобусы №№50, 23, 5, 27, 66, 70, 80, 87, 345, 88, 102,103,104,104с,105,105к,106,107,107с,108,110, 160, 164,168,169; троллейбусы №№1, 2, 3, 6, 6а, 7; трамваи №2 и №9. Автобусный маршрут №25 и троллейбус №5 будут отменены. С подробностями можно ознакомиться на сайте управления по транспорту и связи Новокузнецка.

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