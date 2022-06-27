Схема движения на перекрестке в Рудничном районе Кемерова изменится

0
Фото:  

Власти Кемеровской области сообщили о нововведениях, которые начнут действовать в одном из районов.

Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня, 27 июня, в Рудничном районе Кемерова изменится схема движения на одном из перекрестков. Речь идет о пересечении Кузбасского проспекта и улицы Институтской.


Теперь схема будет выглядеть следующим образом, сообщают в пресс-службе мэрии кузбасской столицы:

  • 1 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от просп. Шахтеров с пешеходным переходом через ул. Институтская;
  • 2 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от просп. Шахтеров;
  • 3 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от Серебряного бора;
  • 4 фаза- движение транспорта по ул. Институтская с пешеходным переходом через просп. Кузбасский.

Ожидается, что нововведения повысят безопасность на перекрестке.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37491

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined