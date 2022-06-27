Схема движения на перекрестке в Рудничном районе Кемерова изменится

Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня, 27 июня, в Рудничном районе Кемерова изменится схема движения на одном из перекрестков. Речь идет о пересечении Кузбасского проспекта и улицы Институтской.
Теперь схема будет выглядеть следующим образом, сообщают в пресс-службе мэрии кузбасской столицы:
- 1 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от просп. Шахтеров с пешеходным переходом через ул. Институтская;
- 2 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от просп. Шахтеров;
- 3 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от Серебряного бора;
- 4 фаза- движение транспорта по ул. Институтская с пешеходным переходом через просп. Кузбасский.
Ожидается, что нововведения повысят безопасность на перекрестке.
Фото: Администрация города Кемерово
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