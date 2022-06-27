Схема движения на перекрестке в Рудничном районе Кемерова изменится

Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня, 27 июня, в Рудничном районе Кемерова изменится схема движения на одном из перекрестков. Речь идет о пересечении Кузбасского проспекта и улицы Институтской.

Теперь схема будет выглядеть следующим образом, сообщают в пресс-службе мэрии кузбасской столицы:

1 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от просп. Шахтеров с пешеходным переходом через ул. Институтская;

2 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от просп. Шахтеров;

3 фаза - движение транспорта по просп. Кузбасский от Серебряного бора;

4 фаза- движение транспорта по ул. Институтская с пешеходным переходом через просп. Кузбасский.

Ожидается, что нововведения повысят безопасность на перекрестке.