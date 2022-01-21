Схема движения на оживленном перекрестке в Кемерове изменится

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Мэрия кузбасской столицы сообщила, как будет осуществляться движение по одному из перекрестков в центре города.

Согласно официальной информации, в Кемерове будет изменена схема движения на перекрестке проспекта Притомского и проспекта Советского. Сейчас разъезд автомобилей с Притомского осуществляется по первой полосе – только направо, по средней – прямо и направо, по левой – только прямо.


С 24 января в будние дни с 7:15 до 9:00 часов разъезд будет осуществляться следующим образом: по первой и средней полосе – только направо, по левой – только прямо, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово. В остальное время схема движения не изменится.


Ожидается, что нововведение должно улучшить транспортное движение.

Да!
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