Схема движения на оживленном перекрестке в Кемерове изменится

Согласно официальной информации, в Кемерове будет изменена схема движения на перекрестке проспекта Притомского и проспекта Советского. Сейчас разъезд автомобилей с Притомского осуществляется по первой полосе – только направо, по средней – прямо и направо, по левой – только прямо.

С 24 января в будние дни с 7:15 до 9:00 часов разъезд будет осуществляться следующим образом: по первой и средней полосе – только направо, по левой – только прямо, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово. В остальное время схема движения не изменится.

Ожидается, что нововведение должно улучшить транспортное движение.