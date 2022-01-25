Схема движения на кемеровском перекрестке изменится в час пик

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Власти кузбасской столицы рассказали местным автомобилистам о временном изменении организации дорожного движения на оживленном перекрестке.

По данным кемеровских властей, в самые загруженные часы схема движения на оживленном перекрестке на проспекте Притомском пр. Советском изменена. Обновление вступило в силу еще вчера в понедельник, 24 января.

Разъезд автотранспорта с пр. Притомский в будние дни с 7.15 до 9.00 часов будет осуществляется следующим образом: по первой полосе только направо, по средней – только направо, по левой – только прямо, заявили в горадминистрации.

При этом в другие часы движение транспорта будет осуществляться в обычном режиме, а именно: автомобили, которые передвигаются по первой полосе могут сворачивать только направо, а по средней — прямо и направо, что касается самой левой стороны, то разрешено движение только по прямой.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти кузбасской столицы сообщили о завершении работ по установке светофорного объекта на Притомском проспекте.

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