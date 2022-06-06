Схема движения междугороднего маршрута из Кемерова изменилась

Сегодня, 6 июня, изменилось движение транспорта, следующего по междугородному маршруту №685 "Кемерово-Тараданово". Теперь автобус будет следовать до села через следующие остановочные пункты: Панфилово, поворот Банново, поворот Борисово, поворот Перехляй, санаторий Борисовский,

Борисово и Долгополово в прямом и обратном направлении.

‒ При выполнении данного маршрута по воскресеньям, при движении автобусов из села Тараданово в город Кемерово, будет организован заезд в поселок Перехляй, ‒ отмечается на сайте "Автовокзалы Кузбасса".

Журналист AVOKADO обратился в справочную, где ему пояснили, что из старого маршрута была убрана одна из остановок и добавлены повороты Банново и Борисово. Специалисты уточнили, что экспериментальные нововведения будут действовать до 30 июня.