Схема движения изменилась на оживленном кемеровском перекрестке

Схема движения на пересечении кемеровских улиц Баумана и Радищева изменена, о чем местных автомобилистов предупредили в правительстве столицы Кузбасса.
– По информации Центра организации дорожного движения города Кемерово, для повышения пропускной способности улицы Баумана на пересечении с улицей Радищева организованы две полосы движения автомобилей в прямом направлении по улице Баумана к Базовой, – уточнили в мэрии.
Отмечается, что нововведение позволит упорядочить движение и снизить вероятность возникновения автомобильных аварий. К текущему моменту специалисты уже заменили дорожные знаки, а вот свежая разметка появится на асфальте, когда на улице установится устойчивая теплая погода.
Фото: Администрация города Кемерово
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