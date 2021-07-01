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Схема движения городского транспорта изменится на день в Новокузнецке

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Власти ограничат движения на некоторых улицах, а также внесут временные корректировки в маршруты курсирования общественного транспорта в южной столице Кузбасс на время проведения Дня Города и других мероприятий, запланированных в рамках празднования 300-летия региона.

Информацию сообщили сотрудники пресс-служба администрации Новокузнецка. Известно, что ограничения будут введены 3 июля на двух участках. Первый расположен на ул. Кирова, а именно - от пересечения пр. Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома под №55 на ул. Кирова. Там движения запретят с 8:00 до 22:00. Второй участок находится на ул. Водопадной - от перекрестка с круговым движением с ул. Ленина до пересечения с проездом Крепостным; проезд Крепостной. Ограничение будет введено и на ее продолжении - ул. Малая: от пересечения с проездом Крепостным до пересечения с ул. Депутатской; ул. Депутатская: от пересечения с ул. Малой до пересечения с Томским проездом; Томский проезд: от пересечения с ул. Депутатской до перекрестка с круговым движением с Заводским шоссе. Проезд на этом участке будет запрещен с 15:00 до 17:00.


На то время, пока запрет на движение будет действителен на указанных участках, автобусы в городе будет курсировать следующим образом:


  • № 5,88,345 - от Левого берега по пр. Дружбы, пр. Октябрьский, пр. Бардина (остановка «Универбыт») и далее по маршрутам;
  • №23 - от Левого берега по пр. Дружбы, пр. Октябрьский, ул. Кирова (остановка «Гостиница Новокузнецкая») и далее по маршруту;
  • №28 - от Левого берега по ул. Запорожская, ул. Франкфурта, ул. Тольятти (остановка «Администрация города») и далее по маршруту;
  • №25* - от остановки «Рембыттехника» по пр. Строителей, пр. Металлургов, пр. Курако на Вокзал;
  • №25 - от Левого берега по ул. Запорожская, ул. Ноградская (остановка «Ноградская») и далее по маршруту;
  • №27 - от Левого берега по ул. Запорожская, ул. Ноградская, пр. Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршруту;
  • №50 - по временному маршруту «Левый берег – Горбольница №2 – Вокзал (платформа №13)» в обратном направлении по пр.Дружбы;
  • №87 - от Левого берега по ул. Запорожская, ул. Ноградская, пр. Строителей (остановка «Рембыттехника») и далее по маршруту;⠀
  • № 88,89 - в направлении остановки «ЦВТИ» движение автобусов осуществлять до остановки «Верхняя островская» с разворотом на перекрестке с круговым движением на шоссе Заводском.⠀
  • № 164,168,169 - от Левого берега по ул.Транспортная на Вокзал.

Изменения также будут внесены и в движение троллейбусов:

  • №3 - по временному маршруту «Проспект Октябрьский - Вокзал - Драмтеатр - Проспект Октябрьский»;
  • № 6,6а - по временному маршруту «Проспект Октябрьский - Вокзал - Ника - Стройбаза».
  • №5 - по временному маршруту «Ярославская - Ника - ГИБДД - Драмтеатр - Вокзал (платформа №14)» в обратном направлении по пр. Металлургов.

Напомним, что ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о запланированных праздничных мероприятиях, которые администрация города подготовила для горожан в День города. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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