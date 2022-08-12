Схема движения автобусов в Кемерове изменится почти на неделю

По информации администрации города Кемерово, с 13 по 19 августа текущего года движение по улице Космической будет перекрыто. В эти дни изменится и схема движения общественного транспорта, маршрут которого проходит по указанному участку.

Так, по-новому будут ходить следующие автобусные маршруты:

№ 6, 7, 100 : улица Автозаводская, улица Базовая, улица Баумана, улица Радищева и далее своими маршрутами в обоих направлениях;

улица Автозаводская, улица Базовая, улица Баумана, улица Радищева и далее своими маршрутами в обоих направлениях; №26т: "Д.п. "21 микрорайон"– Детский сад": в прямом направлении без изменения, в обратном направлении от остановки "Детский сад": улица В.Волошиной, улица Ю.Двужильного, улица Космическая, улица Радищева, улица Баумана, улица Базовая, улица Автозаводская и далее по маршруту.

Кроме того, схема движения трамвая №5 сократится от остановки "КЭМЗ" до остановки "Мост".

Для горожан будет организован дополнительный автобусный маршрут №41 "с/з "Кемеровский" – ж/д вокзал": остановка "с/з "Кемеровский", улица 4-я Цветочная, улица 1-я линия, улица Радищева, улица Баумана, улица Базовая, улица Автозаводская, проспект Кузнецкий, ж/д вокзал в прямом и обратном направлениях.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на улице Космической.