Шеф-повар детского сада в Новокузнецке использовала поддельный диплом

Установлено, что 40-летняя новокузнечанка устроилась на работу в один из детских садов, при этом предоставив поддельный диплом об окончании торгово-экономического колледжа. Женщину взяли на работу, и она с 2010 по 2022 год трудилась в должностях кухонного работника, повара и шеф-повара.

Правоохранители возбудили в отношении горожанки уголовное дело об использовании заведомо поддельного документа, предоставляющего права. Суд назначил женщине наказание в виде трех месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.