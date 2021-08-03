Шедший вдоль рельсов пьяный кузбассовец погиб после столкновения с поездом

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Житель пгт. Яя скончался в результате аварии на железной дороге.

Во вторник, 3 августа, около 4:00 транспортные полицейские получили сигнал о происшествии на станции Яя. Как оказалось, на пешеходном настиле стоял пьяный 23-летний мужчина, а требование дежурной отойти подальше проигнорировал.


Кузбассовец начал идти вдоль рельсов, после чего его зацепил борт грузового поезда. Травмирование оказалось серьезным и мужчина умер, сообщили в УТ МВД по СФО.


Правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

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