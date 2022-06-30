О проблеме сообщили жители города Полысаево. Горожане рассказали, что уже несколько недель не могут нормально спать из-за мотоциклистов.

‒ ...уже пару месяцев терроризирует "шайка" мотоциклистов по ночам, невозможно уснуть. В местных пабликах вышеперечисленные пишут "лето еще впереди", так что они свои покатушки продолжат, ‒ возмутились кузбассовцы.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей Сети поддержали полысаевцев и отметили, что с данной жалобой следует обратиться к правоохранителям. Некоторые же кузбассовцы отметили, что горожанам стоит терпеть шум, так как в городе невозможно добиться полной тишины.