Шарящий по кустам пожилой голый мужчина шокировал жительницу Кузбасса

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Фото:  

Бродивший по кустам обнаженный мужчина удивил жительницу Ленинска-Кузнецкого, которая из окон своей квартиры подглядывала за прогулкой голого незнакомца.

В Сети женщина сообщила, что заметила голого незнакомца в кустах у своего дома. Судя по фотографиям, мужчина предпочел надеть на себя только белую кепку и сланцы.

– Хорошо рядом не было детей, дабы не увидеть это представление, – отметила горожанка в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, пожилой мужчина длительное время сидел в кустах, граничащих с частным домам. При этом видно, что несколько раз он выходил из них на дорогу. В результате ему все-таки удалось отыскать одежду, после чего он отправился гулять по улице уже в приличном виде.

Фото: ВКонтакте / FBI Ленинск-Кузнецкий

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