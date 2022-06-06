Шарящий по кустам пожилой голый мужчина шокировал жительницу Кузбасса

В Сети женщина сообщила, что заметила голого незнакомца в кустах у своего дома. Судя по фотографиям, мужчина предпочел надеть на себя только белую кепку и сланцы.

– Хорошо рядом не было детей, дабы не увидеть это представление, – отметила горожанка в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, пожилой мужчина длительное время сидел в кустах, граничащих с частным домам. При этом видно, что несколько раз он выходил из них на дорогу. В результате ему все-таки удалось отыскать одежду, после чего он отправился гулять по улице уже в приличном виде.