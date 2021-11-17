"Шахтерская слава-2021": международный турнир по вольной борьбе состоится в Кузбассе

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Накануне, 16 ноября, в ГЦС "КУЗБАСС" состоялась пресс-конференция, посвященная международному турниру по вольной борьбе "Шахтерская слава-2021", который пройдет в ноябре этого года.

На вопросы СМИ отвечали министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус и вице-президент федерации спортивной борьбы Кузбасса Александр Вертохвостов. Ключевой темой обсуждения стало проведение в Кемерове девятого по счету турнира по вольной борьбе "Шахтерская слава".


Как рассказал Александр Вертохвостов, соревнования состоятся 19 и 20 ноября 2021 года на базе Губернского центра спорта "КУЗБАСС". Турнир пройдет в командном зачете среди молодежи в возрасте до 21 года. Всего в соревнованиях примут участие девять команд по десять человек в каждой. Разделенные на две группы команды будут бороться в круг ‒ каждая с каждой в своей группе. Победители групп встретятся в финале, а уступившие ‒ поборятся за "бронзу" турнира, сообщают в пресс-службе ГЦС "КУЗБАСС".


В турнире примут участие сборные команды не только из Кузбасса, но и из Белоруссии и Армении, а также семь команд юниоров из других регионов России.

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