На вопросы СМИ отвечали министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус и вице-президент федерации спортивной борьбы Кузбасса Александр Вертохвостов. Ключевой темой обсуждения стало проведение в Кемерове девятого по счету турнира по вольной борьбе "Шахтерская слава".

Как рассказал Александр Вертохвостов, соревнования состоятся 19 и 20 ноября 2021 года на базе Губернского центра спорта "КУЗБАСС". Турнир пройдет в командном зачете среди молодежи в возрасте до 21 года. Всего в соревнованиях примут участие девять команд по десять человек в каждой. Разделенные на две группы команды будут бороться в круг ‒ каждая с каждой в своей группе. Победители групп встретятся в финале, а уступившие ‒ поборятся за "бронзу" турнира, сообщают в пресс-службе ГЦС "КУЗБАСС".

В турнире примут участие сборные команды не только из Кузбасса, но и из Белоруссии и Армении, а также семь команд юниоров из других регионов России.