Шахта возле кемеровской Лесной Поляны отстояла в суде право на лицензию

Кассационная инстанция оставила в силе решение, которое ранее было вынесено Девятым арбитражным апелляционным судом. Таким образом, решение Роснедр об отзыве у "Лапичевской" права на добычу угля осталось не соответствующим закону.

– Отказать Федеральному агентству по недропользованию в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам, – говорится в постановлении ВС.

Отмечается, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что не позволит "Шахте Лапичевская" добывать уголь возле кемеровской Лесной Поляны.

При этом в настоящее время территория, на которой предприятие планировало начать добычу, считается охраняемой природной зоной, где запрещено ведение подобных работ.