Шахта возле кемеровской Лесной Поляны отстояла в суде право на лицензию

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Верховный суд России в споре угольного предприятия с Роснедрами принял решение в пользу ООО "Шахта Лапичевская" и не отозвал лицензию.

Кассационная инстанция оставила в силе решение, которое ранее было вынесено Девятым арбитражным апелляционным судом. Таким образом, решение Роснедр об отзыве у "Лапичевской" права на добычу угля осталось не соответствующим закону.

– Отказать Федеральному агентству по недропользованию в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам, – говорится в постановлении ВС.

Отмечается, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что не позволит "Шахте Лапичевская" добывать уголь возле кемеровской Лесной Поляны.


При этом в настоящее время территория, на которой предприятие планировало начать добычу, считается охраняемой природной зоной, где запрещено ведение подобных работ.

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