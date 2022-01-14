Шахта в Кузбассе приостановила работу из-за высокого уровня метана

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В Полысаево на шахте "Сибирская" был зафиксирован высокий уровень метана, в связи с чем работа предприятия была приостановлена.

12 января текущего года Ростехнадзор составил протокол о фиксации предельно допустимого уровня концентрации газа метана в горных выработках.

Такое явление могло нанести ущерб здоровью людей и привести к их гибели.

В связи с этим на предприятие был наложен временный запрет по выемке угля из лавы, сообщает Сибирское управление Ростехнадзора.

- В отношении двух должностных лиц ООО «Шахта Сибирская» возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ -, передает ведомство.

На данный момент дело передано в городской суд Ленинска-Кузнецкого.

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