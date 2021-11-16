Шахта с горняками задымилась в Кузбассе

Информация о задымлении на шахте "Алардинская" в Калтанском округе появилась сегодня во вторник, 16 ноября. По предварительным данным, никто из работников не пострадал, в настоящий момент проводится эвакуация людей с опасного объекта на поверхность.

– Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, – прокомментировали в ведомстве.

Специалистам предстоит установить причины произошедшего. В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты меры.

На момент выхода публикации из под земли выведены 100 шахтеров, предстоит эвакуировать еще 160 человек.