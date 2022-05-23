СГК рассказала о появлении водяного столба на проспекте Ленина в Кемерове

Прорыв произошел 20 мая на проспекте Ленина в Кемерове. Причиной стала внешняя коррозия металла самого трубопровода и гильзы, в которой он проложен.

‒ Гильза-труба, которая должна была предотвратить внезапный выброс теплоносителя на поверхность, оказалась сама критически повреждена коррозией из-за агрессивных сред – рядом находится ливневая канализация, ‒ сообщают в официальном Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.

Специалисты вскрыли место повреждения и локализовали дефект по временной схеме. Предстоит поменять и сам поврежденный участок трубопровода, и гильзу, а также выполнить работы по гидролизоляции и асфальтированию. Планируется, что это будет сделано в июне текущего года.

Сейчас дорожный участок отсыпан щебнем. Первая полоса проспекта Ленина открыта для движения.

— Гидравлические испытания давлением в 1,25 от рабочего — обязательная процедура при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Изношенные участки труб не выдерживают повышенной нагрузки и дают о себе знать порывами с выходом воды на поверхность. К счастью, такие случаи, как произошёл 20 мая, случаются нечасто, — отметили сотрудники СГК.

Напомним, в минувшую пятницу водяной столб разрушил асфальт на перекрестке проспекта Ленина и улицы Терешковой.