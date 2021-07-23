СГК перекроет автодорогу для прокладки тепломагистрали от Беловской ГРЭС

Перекрытие произойдет в воскресенье, 25 июля, с 8:00 до 20:00 на автодороге в районе села Осиновка (км 30+658).
В официальном сообщении СГК говорится, что данная мера будет принята ввиду запланированных работ: будет проводиться прокладка под дорогой участка тепломагистрали от Беловской ГРЭС в город Белово.
– Приносим извинения за неудобства и призываем автомобилистов обращать внимание на предупреждающие знаки, – отметили в компании.
Объезд указанной территории для автомобилистов возможен по автомагистрали "Кемерово – Новокузнецк".
Фото: СГК
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