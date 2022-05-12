СГК озвучила дату завершения отопительного сезона в Новокузнецке

В официальном Telegram-канале СГК появилась информация о завершении отопительного сезона в южной столице Кузбасса. Тепло исчезнет из квартир жителей города 13 мая.

– Длительность нынешнего отопительного периода составляет 243 дня, и он на 5 дней короче, чем предыдущий, – следует из публикации.

Отмечается, что в связи с окончанием отопительного сезона СГК сообщила о начале гидравлических испытаний в контуре Кузнецкой ТЭЦ (входит в состав СГК). Они начнутся с 16 мая и пройдут в два этапа. С 16 по 29 мая – в Орджоникидзевском и Кузнецком районах, с 9 по 22 июня – в Центральном и Куйбышевском районах.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что отопительный сезон завершился сразу в двух муниципалитетах Кузбасса. К слову, дату окончания отопительного сезона озвучили и кемеровские власти.