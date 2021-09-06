Сезонные ярмарки с полевой кухней пройдут в кузбасских городах

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Возможность сделать запасы сельскохозяйственных продуктов на зиму предоставится жителям Кемеровской области уже завтра во вторник, 7 сентября. При этом продукция будет выставлена на продажу в одном месте и по сниженным ценам, отметили власти.

Сезон торговли продлится с 7 по 12 сентября. Павильоны с товарами будут развернуты на многих территориях Кузбасса:

  • 7 сентября ярмарки пройдут в Березовском и Калтане;
  • 8 сентября — в Мысках и Промышленновском округе;
  • 9 сентября — в Осинниках, Тайге, Краснобродском;
  • 11 сентября торговля будет организована в Кемеровском, Тисульском, Топкинском, Тяжинском округах, Таштагольском районе, а также в Юрге;
  • 12 сентября череда ярмарок завершится в Мариинском муниципальном районе.

Что касается оставшихся муниципалитетов, то массовые мероприятия там пройдут уже в предстоящую пятницу, 10 сентября. Речь идет и о таких крупных городах шахтерского края, как: столица региона — Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск.


Посетители ярмарки смогут закупить мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, а также приобрести свежие фрукты, овощи, ягоды, сухофрукты, орехи, дикоросы от местных производителей. Из непродовольственных товаров на прилавках вывесят одежду, сувениры, хозяйственные товары, рукоделие.


Для земляков, пожелавших перекусить во время закупок, будет осуществляться работа общепита, где оголодавшие покупатели смогут угоститься кашей и горячим чаем. Волонтеры помогут пожилым гражданам донести сумки с приобретениями до дома.


Представители администрации области обратили внимание, что торговлю проведут на свежем воздухе с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований.

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