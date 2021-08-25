Сезон универсальных ярмарок стартовал в Новокузнецке

На своей странице в социальных сетях мэр Новокузнецка сообщил, что уже в эту пятницу, 27 августа, на площади общественных мероприятий города пройдет первая универсальная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня шахтера.

С 09:00 до 15:00 будут работать около 70 торговых точек различных предприятий региона и Алтайского края. Помимо продуктов питания горожане смогут приобрести и другие товары, например, семена или саженцы.

По словам Сергея Кузнецова, открытие сезона универсальных ярмарок предполагает, что такие мероприятия в масштабе города будут проходить не реже одно-двух раз в месяц.