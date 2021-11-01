Сезон навигации завершился в Кузбассе

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Сотрудники МЧС сообщили о прекращении навигации на водах Кемеровской области.

Вчера, 31 октября, в Кузбассе официально завершился сезон навигации для маломерных судов. Теперь водители данных судов не смогут передвигаться по воде до последней пятницы мая 2022 года. Исключение составляют лишь транспортные средства, осуществляющие контрольно-надзорные функции по охране природы и суда государственных ведомств.

Вместе с тем, выход маломерных судов также разрешен физическим и юридическим лицам, недвижимое имущество которых находится в труднодоступных районах, куда добраться можно только по воде. При выходе на акваторию в межнавигационный период при себе необходимо иметь разрешающие документы, ‒ сообщают в пресс-службе МЧС РФ по Кемеровской области.

Специалисты напомнили, что выход на воду после прекращения сезона является серьезным риском: из-за погодных условий может возникнуть аварийная ситуация. Для предотвращения происшествий и гибели людей будут проводиться профилактические рейды.

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