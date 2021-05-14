«Сезон дрифта»: кемеровские полицейские напомнили горожанам про «Закон о тишине»

Как сообщили сотрудники полиции, множество жителей города сталкиваются с проблемой шума и нарушения их покоя в ночное время суток. Зачастую от сна кузбассовцев отвлекает именно рев моторов и громкая музыка.

- Ежедневно в СМИ поступают многочисленные жалобы жильцов многоквартирных домов по поводу того, что правонарушители громко слушают музыку, дрифтуют, устраивают ночные дискотеки, тем самым нарушают сон граждан в ночное время суток, - сообщается в публикации ГИБДД Кемерова.

В этой связи полицейские напомнили горожанам, что нарушение покоя и тишины в Кузбассе на региональном уровне является недопустимым занятием. Силовики призывают граждан проявить внимательность и уважение по отношению к своим землякам.