Сезон дорожно-строительных работ стартовал в Кузбассе

Дорожники принялись за ремонт дорожного покрытия в Кузбассе. Как подчеркнули региональные власти, всего запланировано 77 участков где будет осуществлена работа.

– Дороги — это один из факторов, способствующих развитию экономики региона, наша задача сделать их безопасными и комфортными<...>, – сказано в сообщении.

Всего будет затрачено свыше шести миллиардов рублей и отремонтировано 130 километров дороги.

Помимо этого, в регионе установят 15 остановочных павильонов, заменят 19 светофоров, появятся 27 тыс. новых погонных метров дорожных ограждений и нанесут дорожную разметку.