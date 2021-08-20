Сейсмологи зафиксировали землетрясение под Ленинском-Кузнецким

Согласно данным специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН подземные толчки магнитудой 2,8 были зафиксированы недалеко от Ленинска-Кузнецкого. Интенсивность в эпицентре составила 3,1 балла. Отмечается, что сейсмособытие носит природный характер, а значит не зависит от угледобывающей деятельности.

Специалисты классифицируют такое землетрясение как слабое. Ощутить колебания можно только внутри некоторых зданий, близких к эпицентру.