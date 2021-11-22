Сейсмологи зафиксировали землетрясение ночью на юге Кузбасса

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На юге шахтерского края зафиксировано сейсмособытие со значительной интенсивностью, причем оно произошло не из-за угольщиков.

Сегодня ночью в понедельник, 22 ноября, на территории Кемеровской области специалисты зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 3,5 балла. Подробности озвучили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.


Согласно данным в сводке, подземные толчки можно было ощутить около 1:03 по местному времени, а эпицентр события имел координаты: 53.10 градуса северной широты, 87.66 градуса восточной. Из этого следует, что сейсмологическое событие произошло в Таштагольском районе регионе, неподалеку от поселения Каз.


При этом в воскресенье утром в 9:20 на указанной территории тоже проявлялась подземная активность, интенсивность толчков в эпицентре тогда составила 4,1 балла. Тип землетрясения указан "earthquake", а это значит, что оно носило естественный характер.

Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

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